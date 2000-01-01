деревня Малая Шалдежка, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Малая Шалдежка

Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2523Шалдежка малая, д.при рч. Шалдежке.7439103431

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Овсяновская волость
Шалдежка (Устиновна) д. колодцыВр.-Н.781797444387плотники

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Шадринская волость
Шалдежка дер.794Ново-Петров.125Владим. п/о. 1
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Хвостиковская волость
М. Шалдежка дер.415Б.-Дубровск. 200Семенов22½92½

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