Населенное место

Таболичи, им. (Седликовских), жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 194, у. гор. 42 в., вол. пр., 3 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Марцинканцы 42 в.

Таболичи 1-е, д., жит. 61 (30 м. 30 ж.), дес. 84, у. гор. 46 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Марцинканцы 37 в.

Таболичи 2-е, д., жит. 75 (39 м. 36 ж.), дес. 71, раз. см. пред.