деревня Таболичи, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Таболичи

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Таболичи, им. (Седликовских), жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 194, у. гор. 42 в., вол. пр., 3 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Марцинканцы 42 в.
Таболичи 1-е, д., жит. 61 (30 м. 30 ж.), дес. 84, у. гор. 46 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Марцинканцы 37 в.
Таболичи 2-е, д., жит. 75 (39 м. 36 ж.), дес. 71, раз. см. пред.
Таболичи-Новые, д , жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 32, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д Таболичи27

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д. Таболичи35

Мы используем куки для улучшения работы сайта.