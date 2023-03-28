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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Таболичи, им. (Седликовских), жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 194, у. гор. 42 в., вол. пр., 3 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Марцинканцы 42 в.
Таболичи 1-е, д., жит. 61 (30 м. 30 ж.), дес. 84, у. гор. 46 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Марцинканцы 37 в.
Таболичи 2-е, д., жит. 75 (39 м. 36 ж.), дес. 71, раз. см. пред.
Таболичи-Новые, д , жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 32, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Таболичи27
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Таболичи35