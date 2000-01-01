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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1295Полянки, с. вл.при безымянном ручье.221230161176Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Полянки и Озерищи и Д. Петракова53Сергей Степ. Мельгунов1703741
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
489. Полянки, село бывшее владельческое, дворов 42, жителей 222, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная. В 8 верстах — церковь православна Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Полянки822433421719252025035023сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Полянки село1576452242074314522—волостн. правл.Церк. кам., земск. шк., богадельня, 2 ветр. мел. 2 мелоч. лавки
Усадьба церк. причта с. Полянокъ1577—5494522—волостн. правл.
Полянки усад. двор. Базина1594—2134522—волостн. правл.