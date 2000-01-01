село Полянки, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Полянки

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1295Полянки, с. вл.при безымянном ручье.221230161176Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Зарайский уезд
Село Полянки и Озерищи и Д. Петракова53Сергей Степ. Мельгунов1703741

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Полянская волость
489. Полянки, село бывшее владельческое, дворов 42, жителей 222, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная. В 8 верстах — церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Полянская волость
село Полянки822433421719252025035023сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Полянская волость
Полянки село1576452242074314522волостн. правл.Церк. кам., земск. шк., богадельня, 2 ветр. мел. 2 мелоч. лавки
Усадьба церк. причта с. Полянокъ15775494522волостн. правл.
Полянки усад. двор. Базина15942134522волостн. правл.

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