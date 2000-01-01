деревня Мосальская, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Мосальская

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2419Мосальская (Плотовка), д. вл.при колодцах.521450490495

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Покровская волость
828. Платовка (Плотовка, Мосальское), сельцо бывшее владельческое, при речке Платовке, дворов 90, жителей 567

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Россошенская волость
88661Масальская (Плотовка)деревняКарповскийрк. ПлотовкаВсего: 163. Крестьянского типа: 162.43047790753.3204.5Хомутово, Ю.-В. ж. д. : 9,6 км.п.-т. о. Хомутово: 9,6 км.Шк.I-ой ст.; к-т-з—III р.

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