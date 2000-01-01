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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2419Мосальская (Плотовка), д. вл.при колодцах.521450490495
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
828. Платовка (Плотовка, Мосальское), сельцо бывшее владельческое, при речке Платовке, дворов 90, жителей 567
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
88661Масальская (Плотовка)деревняКарповскийрк. ПлотовкаВсего: 163. Крестьянского типа: 162.43047790753.3204.5Хомутово, Ю.-В. ж. д. : 9,6 км.п.-т. о. Хомутово: 9,6 км.Шк.I-ой ст.; к-т-з—III р.