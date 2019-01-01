хутор Кастани, хутор Кастани, Ņukšu pagasts, Ludzas novads (на 2019) — Familio

Кастани

Ņukšu pagasts, Ludzas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Пылденская волость
64АнтиславоимениеАнтиславо, озероЛюцинского, православногоФ. Е. Дюбиной, куп. , прав.2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Ņukšu pagasts
Kastaņiagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=135373
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