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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
132Лазовское, с. каз.при р. Сейме.303050250260Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
38. Лазовское, село бывшее владельческое, при реке Сейме, дворов 33, жителей 269, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, кирпичный завод, Показать все
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Лазовское село 36358342Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 3. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 14.