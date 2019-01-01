посёлок Пышминская, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Пышминская

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Камышловский район, Калиновский сельсовет
15. Пышминская, ж. д. ст.10142034русские34Калиновскойколодцы723ст. Пышминская7232323просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
89005Пышминскаяпосёлок56°49'с.ш.62°24'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Калиновское сельское поселение
65623430116п Пышминскаяпоселок

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