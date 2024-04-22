деревня Трескино, деревня Трескино, Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Трескино

Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1609Трескина, д. каз.при рч. Пяше.252059214219

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Пяшинская волость
919. Трескина, деревня бывшая государственная, при речке Пяше, дворов 78, жителей 534

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бековский район
693627Трескинодеревня52°36'43°56'N-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бековский муниципальный район, Сельское поселение Пяшинский сельсовет
56609422116д Трескинодеревня
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