деревня Большие Жабны, Марёвский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Большие Жабны

Марёвский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Моисеевская волость
470. Жабны (Емельяновщина), деревня бывшая владельческая, при реке Маревке, дворов 29, жителей 145, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Моисеевская волость
38Емельяновщина (Большия Жабны (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Жабенского346092971895788земледелиерека Моревка.Часовня, хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Маревский район
60117Большие Жабныдеревня57°22'00"32°00'00"O-36-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Марёвский муниципальный район, Моисеевское сельское поселение
49623421106д Большие Жабныдеревня

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