станица Константиновская, станица Константиновская, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Константиновская

город-курорт Пятигорск, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский уезд
271Колония Константиновская.на р. Подкумке.765145165немцылютеранеМолитвенный дом 1, хлеб. общест магазин 1, водяных мельниц 2.

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
908*) Константиновская, колония.на р. Подкумке под г. Пятигорском, близь дор. в Георгиевск.65145165немцылютеранеМолитвенный дом.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Константиновское сельское правление
кол. Константиновская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, город краевого значения Пятигорск
87835Константиновскаястаница44°03'43°10'L-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск
7727000111ст-ца Константиновская#Н/Д
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