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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
109Бежствино (Бештвино), с. вл.при прудах.231536180182Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
22. Бежетвино (Бештвино), село бывшее владельческое, при речке Черновке, дворов 60, жителей 448, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Бежствино село615283292300592262610Вышгород Цер. кам., цер.-пр. шк.
Бежствино мещ. Феоктистовых вл. ус.6153—8412262610Вышгород Ветрян. мельница
Бежствино мещ. Феоктистовых л. ст.6154—1—1262610Вышгород
Бежствино мещ. Фооктистовых л. ст.6155—1—1262610Вышгород
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90Бежтвиносело54°27'с.ш.39°57'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634475111с Бежтвиносело