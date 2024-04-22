село Плехов, село Плехов, Полтавська область (на 2018) — Familio

Плехов

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2867Плехов, с. вл. и казач.при р. Суле.4822130555549Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Оржицкая волость
613. Плехово, село бывшее государственное и владельческое, при речке Оржице, дворов 166, жителей 1100, церковь православная, 3 питейных дома, 3 ветряных мельницы, винокур Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Оржицкая волость
2.0Плехово селоПлеховское крестьян собственников54136338710380183
2.0Плехово селоПлеховское козаков и государстенных крестьян541
2.0Плехово селоИржавецкое кр. соб. 1-ое541910233356

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18981Плехівселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Плехівська
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