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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5518Фроловское, с. каз.при рч. Вяземке.99227393Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
533. Флоровское, село бывшее государственное, дворов 30, жителей 186, волостное правление (уездный город в 9 верстах), лавка, церковь православная. В 4 верстах — церковь Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Фроловское
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
79Фроловское391¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129819Фроловодеревня57°20'37°52'O-37-088