село Александрия, село Александрия, Благодарненский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Александрия

Благодарненский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
465Село Александрийское.на р. Буйвале.8761618721639великороссыправославныеЦерковь 1, народное штатное училище 1, хлеб. обществ. магазин 1, водяных мельниц 12, питейных домов 4, лавок 8. Ярмарки две. Квартира Станового пристава.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Благодарненский район
88028Александриясело45°06'43°15'L-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Благодарненский
7705000106с Александрия#Н/Д
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