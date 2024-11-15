сельцо Сергиевское, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1860) — Familio

Сергиевское

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
502Сергиевское (Осиновая гора), сц. вл.при пруде.251440189194

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Данковский уезд
Сц. Сергиевское, Осипова Гора тож11Кн. Петр. и Дм. Ник. Крапоткины189940
Сц. Сергиевское, Осипова Гора тож11Кн. Петр. и Дм. Ник. Крапоткины189940

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