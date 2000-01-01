деревня Брянцево, деревня Брянцево, Ильинская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Брянцево

Ильинская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Сведения о землеустройстве д. Брянцево Ильинской волости Ростовского уезда. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1260.
Дело по учету оборота торгового предприятия гражданина Блинова М. И. в деревне Брунцево Ильинско-Хованской волости. 1927–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7206Брянцево, д. вл.при колодцах.4429144456

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ильинская волость
д. БрянцевоI. Ильинское общество23117Ильинско-Хованский приход Назорновский приход
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