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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о землеустройстве д. Брянцево Ильинской волости Ростовского уезда. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-79. Опись 1. Дело 1260.
Дело по учету оборота торгового предприятия гражданина Блинова М. И. в деревне Брунцево Ильинско-Хованской волости. 1927–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7206Брянцево, д. вл.при колодцах.4429144456
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. БрянцевоI. Ильинское общество23117—Ильинско-Хованский приход Назорновский приход