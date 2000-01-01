деревня Злобино, Гдовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Злобино

Гдовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Земельные планы Гдовского уезда Гдовской волости сел. Злобино. 1867 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 758.
Об отводе в одном месте надельной земли крестьянину Дмитрию Николаеву дер. Злобиной, Гдовской волости Гдовского у. и о возобновлении межевых знаков по части окружной межи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1200Злобино, д. каз.при колодце.72082430

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Гдовская волость
Злобино д.64 стан663 участок6город Гдов.

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