деревня Плешкова, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Плешкова

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2596Плешкова, д. каз.при колодцах.252034158180

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Вахновская волость
733. Плешково, деревня бывшая государственная, дворов 88, жителей 345, кирпичный завод

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Кудиновская волость
44772ПлешководеревняПлешковскийВсего: 83. Крестьянского типа: 80.19924344221.36Коротыш, М.-К.-В. ж. д. : 11,7 км.п. а. Евланово: 6 км.С/с.

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