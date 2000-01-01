деревня Новокрасная, деревня Новокрасная, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886) — Familio

Новокрасная

Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4737Новокрасная, мыза вл.при рч. Лубье.40251115
4738Новокрасная, д. вл.при рч. Лубье.4025155454

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, Рябовская волость
700. Новокрасная (Ковалева), деревня бывшая владельческая, дворов 12, жителей 61, лавка, трактир
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