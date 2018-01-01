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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Тверской губ., Кашинского у., Потуповской вол., дер. Леушина Николае Ильине Соколове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 17. Дело 124.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5960Леушино, д. каз.при рч. Марзанке.142248483
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
610. Леушино, деревня бывшая государственная, при реке Марзаихе, дворов 29, жителей 175, красильня, овчинный завод
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
25Леушино361¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108786Леушинодеревня57°16'37°24'O-37-099