село Крапивна, Трубчевский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Крапивна

Трубчевский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
4023Крапивна, с. вл.при рч. Крапивне.472833115128Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Пролысовская волость
1242. Крапивна, село бывшее владельческое, при речке Крапивне, дворов 22, жителей 262, церковь православная, часовня

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