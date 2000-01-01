деревня Лосево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Лосево

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
708Лосево, д. каз.при колодце.111121123133

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Поминовская волость
336. Лосева, деревня бывшая государственная, дворов 49, жителей 301, спичечн. звд.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Поминовская волость
Лосево дер.790при реке Руднике56201206407127111Поминовофабричный промысел церк.-пр. шк., молитвен. здан.

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