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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
150Троицкая, сл. каз.при рр. Трубеже и Павловке.212199592689Монастырь 1. Училище 1. Сельское правление. Фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
99. Троицкая, пригородная слобода бывшая государственная, при речках Павловке и Трубеже, дворов 278, жителей 1419, волостное правление, монастырь, часовня, школа, 2 ст. ж Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Троицкая сл. Ново-Александров. тожъ5980на Московском шоссе6093211197451851——волостн. правл.Церк. кам., учит. семинария, каз. вин. лав., 2 тракт., 3 пивных, 3 сенопр. зав., 5 кирп. зав., 1 вод. мел., 1 алебаст. мел., 9 кузниц, 2 желез.-дорож. учил. 2 урядн.
Рязань Московская станц. жел.-дор.5982—1361252311—1Троицк. слобода
Рязань-Уральская станция5993—106962022—2Троицк. слобода
Троицкая слобода, Таусон и Масленникова металический завод6017—58132——Рязань
Троицкая сл. Рязан. Спасск. мон. стор.6018—1122——Рязань