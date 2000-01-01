слобода Троицкая, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Троицкая

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
150Троицкая, сл. каз.при рр. Трубеже и Павловке.212199592689Монастырь 1. Училище 1. Сельское правление. Фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
99. Троицкая, пригородная слобода бывшая государственная, при речках Павловке и Трубеже, дворов 278, жителей 1419, волостное правление, монастырь, часовня, школа, 2 ст. ж Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Троицкая сл. Ново-Александров. тожъ5980на Московском шоссе6093211197451851волостн. правл.Церк. кам., учит. семинария, каз. вин. лав., 2 тракт., 3 пивных, 3 сенопр. зав., 5 кирп. зав., 1 вод. мел., 1 алебаст. мел., 9 кузниц, 2 желез.-дорож. учил. 2 урядн.
Рязань Московская станц. жел.-дор.598213612523111Троицк. слобода
Рязань-Уральская станция59931069620222Троицк. слобода
Троицкая слобода, Таусон и Масленникова металический завод601758132Рязань
Троицкая сл. Рязан. Спасск. мон. стор.60181122Рязань

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