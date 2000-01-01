деревня Васильевская, деревня Васильевская, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Васильевская

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
250Васильевка, д. вл.при рч. Еманче.333230166171

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Девицкая волость
Еманча 3-я (Васильевка, Штемпелевка) б. А. Н. Штемпель.787деревняЕман. 3-го.
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