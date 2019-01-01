деревня Дьяково, деревня Дьяково, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Дьяково

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6393Дьяково, с. вл.при р. Кашинке.931175984Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Козьмодемьяновская волость
571. Дьяково, село бывшее владельческое, при реке Кашинке, дворов 25, жителей 141, церковь православная

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Козьмодемьяновская волость
16Дьяково32

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
111544Дьяководеревня57°26'37°35'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000313д Дьяководеревня
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