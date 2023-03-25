хутор Никитовка, хутор Никитовка, Велико-Михайловская волость, Новооскольский уезд (на 1892) — Familio

Никитовка

Велико-Михайловская волость, Новооскольский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1461Никитовка (Белогорье), хут. вл.при заливе рч. Холки.3530236464

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Новооскольский уезд, Велико-Михайловская волость
Никитовка слобода268092Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 16.
Никитовка сельцо 221923Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 6.
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