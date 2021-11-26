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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11717Жулино, с. вл.при рч. Романке.56861921Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Юхновский уезд
С. Жулино с деревнями19Граф. Ев. Ив. Чернышев-Кругликов3883698
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
579. Жулино, село бывшее владельческое, при реке Романке, дворов 4, жителей 26, волостное правление, (уездный город в 60 верстах), пр., базар, 2 ярмарки
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
308ЖулиноДеревня5461624Церковь, земская школа, мелочная лавка, торговый чулан, кузня, сыровар. завод.