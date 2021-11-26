село Жулино, село Жулино, Лосминская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Жулино

Лосминская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11717Жулино, с. вл.при рч. Романке.56861921Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Юхновский уезд
С. Жулино с деревнями19Граф. Ев. Ив. Чернышев-Кругликов3883698

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Жулинская волость
579. Жулино, село бывшее владельческое, при реке Романке, дворов 4, жителей 26, волостное правление, (уездный город в 60 верстах), пр., базар, 2 ярмарки

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Лосминская волость
308ЖулиноДеревня5461624Церковь, земская школа, мелочная лавка, торговый чулан, кузня, сыровар. завод.
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