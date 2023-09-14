деревня Осталюха, деревня Осталюха, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Осталюха

Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки дер. Осталюха Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Федосьи Александровой об отдаче земельного надела в распоряжение помещика Ник Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Осталюха Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Александровичу Ханыкову. 1885–18 Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Осталюха Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1883 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 770 Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Алексейцевская волость
д. ОсталюхаVII. Поточаловское общество66810Заболотьевский приход
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