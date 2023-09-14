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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки дер. Осталюха Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Федосьи Александровой об отдаче земельного надела в распоряжение помещика Ник Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Осталюха Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Александровичу Ханыкову. 1885–18 Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Осталюха Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1883 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 770 Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ОсталюхаVII. Поточаловское общество66810—Заболотьевский приход