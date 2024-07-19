деревня Горка, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Горка

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Горки, Лудонской волости, Лужского уезда, С. Матвеевым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О перечислении крестьянина д. Горки, Лудонской волости, Лужского уезда, И. Матвеева в д. Коневицы. 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2337Горка, д. вл.при колодцах.697154650

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Горка д.683 стан1177 участок19станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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