деревня Филиппцево, деревня Филиппцево, Пошехонская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Филиппцево

Пошехонская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Филипцево Пошехонской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Яковлевне Сидоровой. 1883–1885 гг. // Гос. Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Пошехонская волость
д. Филиппцево XXVI. Общество № 26532Пречистенский приход
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