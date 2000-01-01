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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о купчей крепости на продажу крестьянином д. Алешково Малоярославецкого у. Калужской губ. Сергеем Васильевичем Шведовым недвижимого имения в той же деревне крестьяни Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 3. Калужская губерния. Стр. 361. Издание доступно онлайн на сайте Президентской библиотек Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1337Панева, д. вл.при рч. Глинке.302779351383
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
341. Панево, деревня бывшая владельческая, при речке Глинной, дворов 104, жителей 885