деревня Панева, деревня Панева, Козельский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Панева

Козельский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Калужской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о купчей крепости на продажу крестьянином д. Алешково Малоярославецкого у. Калужской губ. Сергеем Васильевичем Шведовым недвижимого имения в той же деревне крестьяни Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 3. Калужская губерния. Стр. 361. Издание доступно онлайн на сайте Президентской библиотек Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1337Панева, д. вл.при рч. Глинке.302779351383

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Дудинская волость
341. Панево, деревня бывшая владельческая, при речке Глинной, дворов 104, жителей 885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close