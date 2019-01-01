деревня Бабино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бабино

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 577, 598, . Издание доступно онлайн на сайте През Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сиемской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4239Бабино, д. вл.при колодце.48½28½348698

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
878. Бабина, деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 228, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Сямженская волость
22БабиноБабинскоеСпасскийВадковских48732135164

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Бабино12826деревняРусские53117143260

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Спасский сельсовет
Бабино (торг. зав.,шк. I ст.) 4672деревняЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 25,5 км. Летнее: 25,5 км.Зимнее: 94 км. Летнее: 94 км.5253

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
33129Бабинодеревня59°50'с.ш.40°51'в.д.O-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418198д Бабинодеревня

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