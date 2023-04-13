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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
926Яковлевка (Тирис-тамак), д. каз.при рч. Тирис-тамаке.907077297318
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
422. Яковлевка (Терис-Тамак), деревня бывшая государственная, при речке Терисе, дворов 90, жителей 623, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Яковлевка. Б. госуд. Мордва. Прав.2212Р. Ик и Терешка2578514131453433
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72711Яковлевкасело53°44'с.ш.53°39'в.д.N-39-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53704000196с Яковлевкасело