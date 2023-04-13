село Яковлевка, село Яковлевка, Абдулинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Яковлевка

Абдулинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Оренбургской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
926Яковлевка (Тирис-тамак), д. каз.при рч. Тирис-тамаке.907077297318

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Больше-Сурметевская волость
422. Яковлевка (Терис-Тамак), деревня бывшая государственная, при речке Терисе, дворов 90, жителей 623, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Больше-Сурметевская волость
Д. Яковлевка. Б. госуд. Мордва. Прав.2212Р. Ик и Терешка2578514131453433

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Абдулинский район
72711Яковлевкасело53°44'с.ш.53°39'в.д.N-39-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Абдулинский
53704000196с Яковлевкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close