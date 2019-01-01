деревня Добрая Надежда, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Добрая Надежда

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2323Добрая Надежда, сц. вл.при рч. Ольховке и прудах.284319131128

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
Сц. Добрая Надежда2Вал. Ник. Друкарт1784738

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Якимецкая волость
965. Добрая Надежда, деревня бывшая владельческая, дворов 75, жителей 524

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Якимецкая волость
Добрая Надежда (Друкортское) 1-го общ. сельцо4647на линии ряз.-ур ж. д. при речке Ольховке5822124346420СмыгаловкаМаслоб., хлебопашество.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
329650Добрая Надеждадеревня53°26'с.ш.40°13'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Борисовское сельское поселение
61620410111д Добрая Надеждадеревня

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