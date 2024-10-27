хутор Даугули, Ērģemes pagasts, Valkas novads (на 2019) — Familio

Даугули

Ērģemes pagasts, Valkas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Валкский уезд, Брентская волость
усадьба Даугуль11314962061992064056

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Valkas novads, Ērģemes pagasts
Dauguļiagrāk Valkas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=46952

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