другой Труманы, Голянская волость, Режицкий уезд (на 1906) — Familio

Труманы

Голянская волость, Режицкий уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Режицкий уезд, Голянская волость
106Труманыбывшая корчмаМалта, рекаВелионского, иудейскогоА. К. Энгельгардт, дворянке, лют.1

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