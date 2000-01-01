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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
401Берестовое, сел. каз.при рч. Берестовой.466082730002947Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Еженедельные базары. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
83. Берестовое, село бывшее государственное, при речке Берестовой, дворов 1005, жителей 7537, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, 3 шк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Берестовое1012477811403584455531139711
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8801Берестовеселоцентр сільської ОТГр-н БердянськийБерестівська сільська об'єднана територіальна громада