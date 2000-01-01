село Берестовое — Familio

Берестовое

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
401Берестовое, сел. каз.при рч. Берестовой.466082730002947Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Еженедельные базары. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Верестоватская волость
83. Берестовое, село бывшее государственное, при речке Берестовой, дворов 1005, жителей 7537, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, 3 шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Берестовская волость
село Берестовое1012477811403584455531139711

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8801Берестовеселоцентр сільської ОТГр-н БердянськийБерестівська сільська об'єднана територіальна громада

Мы используем куки для улучшения работы сайта.