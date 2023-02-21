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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3318Богородскос (Богородицкое), сц. вл.при р. Московке.211532116123Маслобойня.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Богородицкое (деревня)13Станция Отрада
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
14211БогородицкоедеревняПетровский—Всего: 66. Крестьянского типа: 64.16319836137.351Отрада, М.-К. ж. д. : 7,5 км.п.-т. о. Воин: 5 км.Шк. I-ой ст.; лик/п.