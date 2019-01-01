деревня Моздок, деревня Моздок, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Моздок

Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Моздочек, Моздочик, Полувязовка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Пол-села Вязовки, Моздочик тож93Н. А. Лихонина136829
Пол-села Вязовки, Моздочик тож93Н. А. Лихонина136829

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Степановская волость
деревня Моздочек«Ржаксинс.» п.-т. кон.9717

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Уваровский район
64677Моздокдеревня51°57'41°57'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Уваровский муниципальный район, Сельское поселение Берёзовский сельсовет
68644410126д Моздокдеревня
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