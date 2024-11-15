деревня Аксентьевская, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Аксентьевская

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Киинская волость
323. Аксентьевское (Есино), село бывшее владельческое, при реке Колашме, дворов 36, жителей 190, церковь православная, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Киинская волость
3Аксентьевская (Верхний Конец) (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Аксентьевского2344628014210515см.земледелиерека Суда.Земская школа, мелочная лавка, смежна с Верхне-Конецким пог.
13Верхне-Конецкий погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля1211216515+церковная службарека Суда.Смежен с деревней Аксентьевской.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
33000Аксентьевскаядеревня60°04'с.ш.35°31'в.д.P-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Борисовское сельское поселение
19605408109д Аксентьевскаядеревня

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