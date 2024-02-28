деревня Кривая Шелокша, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кривая Шелокша

Кстовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
142Кривая Шелокша, д. вл.при рч. Шелокшанке.36668168174Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Семетская волость
88. Кривая Шелокша, деревня бывшая владельческая, при речке Шелокшанке, дворов 105, жителей 592, овч. м., 2 ветряных мельницы, кузница

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Шелокшанская волость
село Шелокша2812769660015471698324511

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Нижегородский уезд, Семетская волость
д. Кривая-Шелокша76030303
Нижегородский уезд, Шелокшанская волость
с. Шелокша6163333

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Борисово-Покровская волость
Кривая-Шелокша дер.149Семетский824Бор.-Пок. 473232

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Кстовский район
17736Кривая Шелокшадеревня56°03'44°03'O-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Сельское поселение Большемокринский сельсовет
22637420116д Кривая Шелокшадеревня

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