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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Залесья, Мошковской волости, Гдовского уезда, И. Семеновым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Залесья, Мошковской волости, Гдовского уезда, Ф. Николаевым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
По жалобе крестьянина дер. Залесье Мошковской волости Гдовского уезда Ф. Николаева на лишение его обществом земли. 1901–1903 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
905Залесье, д. вл.при руч. безымянном.2515112937
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд
Д. Губин-Перевоз, Золоселье и Залесье в 2 имениях2Праск. Никол. Золотова120836
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Залесье д.254 стан25133 участок25город Гдов.
Залесье Мал. д.501 стан1071 участок7станция Поля.