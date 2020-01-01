деревня Залесье, деревня Залесье, Мошковская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Залесье

Мошковская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Залесья, Мошковской волости, Гдовского уезда, И. Семеновым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Залесья, Мошковской волости, Гдовского уезда, Ф. Николаевым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
По жалобе крестьянина дер. Залесье Мошковской волости Гдовского уезда Ф. Николаева на лишение его обществом земли. 1901–1903 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
905Залесье, д. вл.при руч. безымянном.2515112937

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд
Д. Губин-Перевоз, Золоселье и Залесье в 2 имениях2Праск. Никол. Золотова120836

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Мошковская волость
Залесье д.254 стан25133 участок25город Гдов.
Гдовский уезд, Выскатская волость
Залесье Мал. д.501 стан1071 участок7станция Поля.
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