село Широкая Гребля, Вінницька область (на 2018) — Familio

Широкая Гребля

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Хмельникская волость
949. Широкая Гребля, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 148, жителей 954, 2 церкви православных, 2 питейных дома, 2 водяных мельницы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2470Широка Гребляселоцентр сільської радир-н Хмільницькийсільрада Широкогребельська

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