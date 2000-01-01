деревня Мишковичи, Шумилинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мишковичи

Шумилинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Городецкий уезд
Мишкевичи8Викт. Мих. Галиоф11025

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Андреевская волость
273. Мишковичи, околица, волостное правление, водяная мельница. В 4 верстах — усадьба Андреева, винокуренный завод, усадьба Михалово, винокуренный завод. В 8 верстах — ус Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Андреевская волость
околоток Мишковичи148149745256419141999391365

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Полоцкий уезд, Андреевская волость
40Мишковичи, с Андреевским волостным правлениемдеревняСишна, рекаУлльского, римско-католическогоМихаловскому сельскому обществу25

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шумилинский район, Николаевский сельсовет
д Мишковичи322

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шумилинский район, Николаевский сельсовет
д. Мишковичи128

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