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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Городецкий уезд
Мишкевичи8Викт. Мих. Галиоф110—25
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
273. Мишковичи, околица, волостное правление, водяная мельница. В 4 верстах — усадьба Андреева, винокуренный завод, усадьба Михалово, винокуренный завод. В 8 верстах — ус Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
околоток Мишковичи148149745256419141999391365
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
40Мишковичи, с Андреевским волостным правлениемдеревняСишна, рекаУлльского, римско-католическогоМихаловскому сельскому обществу25
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мишковичи322
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мишковичи128