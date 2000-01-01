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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об утверждении полюбовной сказки по с. Бендевинщины, Доможировской волости, Новоладожского уезда. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
О выкупе крестьянкой с. Бендевинщины Доможировской волости Новоладожского уезда Е. Мининой наделов земли. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3132Бендевинщина (Бендевщина), д. вл.при р. Паше.52½133947Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
327. Бендевинщина, деревня бывшая владельческая, при реке Паше, дворов 17, жителей 75, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Бендевинщина д., потч. контора, земская ст., пристань 543 стан–104 участок1почтовая станция Пашский Перевоз.