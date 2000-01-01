деревня Бендевинщина, Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Бендевинщина

Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
Об утверждении полюбовной сказки по с. Бендевинщины, Доможировской волости, Новоладожского уезда. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
О выкупе крестьянкой с. Бендевинщины Доможировской волости Новоладожского уезда Е. Мининой наделов земли. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3132Бендевинщина (Бендевщина), д. вл.при р. Паше.52½133947Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Доможировская волость
327. Бендевинщина, деревня бывшая владельческая, при реке Паше, дворов 17, жителей 75, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Бендевинщина д., потч. контора, земская ст., пристань 543 стан104 участок1почтовая станция Пашский Перевоз.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.