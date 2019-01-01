село Отрада, Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Отрада

Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
3007Отрада, д. вл.при р. Паре.301094430417

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
Села: Песочня с деревнями Васильевкою и Княгининым, Михеи с деревнею Паршинных, Екатериновкою тож, Кривель с деревнею Дмитриевкою и Черная Слобода с деревнею Отрадою32Алекс. Ив. Кошелев2682114553

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Песочинская волость
1119. Отрада, деревня бывшая владельческая, при реке Паре, дворов 135, жителей 840

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Песочинская волость
Отрада деревня7278близ реки Пары1796206761296104298ПесочняЗем. шк., 2 просоруш.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Путятинский район
931Отрададеревня54°07'с.ш.40°56'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Путятинский муниципальный район, Береговское сельское поселение
61626406106с Отрадасело

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