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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
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• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1045Тарасов хутор, с. каз.при рч. Тарасовой.752558345368Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
591. Тарасовка, слобода бывшая государственная, при речке Тарасовке, дворов 134, жителей 883, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, 8 ве Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Тарасова160123516111112433141898520сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14069Тарасовосело50°33,0' с.ш.44°47,0' в.д.M-38-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18626420116с Тарасовосело