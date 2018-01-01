село Тарасово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Тарасово

Котовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1045Тарасов хутор, с. каз.при рч. Тарасовой.752558345368Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Тарасовская волость
591. Тарасовка, слобода бывшая государственная, при речке Тарасовке, дворов 134, жителей 883, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, 8 ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Тарасовская волость
слобода Тарасова160123516111112433141898520сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Котовский район
14069Тарасовосело50°33,0' с.ш.44°47,0' в.д.M-38-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Котовский муниципальный район, Мирошниковское сельское поселение
18626420116с Тарасовосело

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