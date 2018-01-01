деревня Давыдово, деревня Давыдово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Давыдово

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4500Давыдково, сц. вл.при р. Моче.171234104124

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Кленовская волость
1163. Давыдово, деревня бывшая владельческая, при речке Моче, дворов 46, жителей 257, шляпн. зав.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Кленовская волость
Дер. Давыдково192станция Столбовая. 1448Усадьба Мюллер, чайная лавка.
Имение В. И. Дурнова, при д. Давыдково1928

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
39605Давыдоводеревня55°19'с.ш.37°20'в.д.N-37-027
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