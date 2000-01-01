сельцо Писцовские выселки, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Писцовские выселки

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2505Подосинки (Писцово), сц. вл.при пруде.30826142141

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
Сц. Песцово и Д. Конюшки1Ек. Дм. Подладчикова1043825

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Никольская волость
Писцово Конюшки, Подвислое тожь г. Подладчиковой деревня4409при р. Сухой Кобельше на тр. Ряжсн-Данковъ50136138274303НикольскоеВин. лав., мел. лав., ветр. мельн., хлебопашество.

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