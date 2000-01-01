село Сурско-Михайловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Сурско-Михайловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
56Михайловка, с. каз.при рч. Сухой Суре.3835228568566Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Сурская волость
64. Михайловка, село бывшее государственное, при реке Сухой Суре, дворов 323, жителей 2008, церковь православная, школа, 6 лавок, 3 ярмарки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Сурско-Михайловская волость
село Михайловка22169411278023782237461525

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Сурско-Михайловская волость
5Сурско-Михайловкабывшие государственные682209218803972

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4824Сурсько-Михайлівкаселоцентр сільської радир-н Солонянськийсільрада Сурсько-Михайлівська

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